Altri 20 miliardi di aiuti all’economia. Il Consiglio federale ha deciso questa mattina di incrementare il programma di fideiussione per i crediti transitori COVID-19. A causa della forte domanda, l’Esecutivo ha deciso di sottoporre al Parlamento un aumento dell’attuale credito d’impegno da 20 a 40 miliardi di franchi complessivi.

Presenti in conferenza stampa tre consiglieri federali: Ueli Maurer, Alain Berset e Ignazio Cassis.

IL VIDEO DA BERNA

«Il sistema sanitario si è preparato alla situazione che stiamo vivendo: i posti in cure intense non sono ancora occupati. Ma non dobbiamo abbassare la guardia perché non abbiamo ancora raggiunto il picco», ha esordito Alain Berset. «Sarà un percorso lungo, non torneremo alla normalità da un giorno all’altro», ha aggiunto.

Prorogate fino al 13 aprile le limitazioni volute dal Ticino

In considerazione della situazione epidemiologica che si registra sul territorio ticinese, il Consiglio federale ha inoltre autorizzato il Ticino a prolungare fino al 13 aprile le limitazioni ordinate in determinati settori dell’economia. «La situazione in Ticino è in continua evoluzione ma il Cantone sta riuscendo a gestirla bene», ha spiegato Berset.

«Non spostatevi per le vacanze pasquali»

«I gruppi di popolazione che si spostano possono creare problemi. Il Ticino ha già lanciato un appello affinché non arrivino visitatori dal resto del Paese con l’arrivo della Pasqua e del bel tempo. Questo deve valere per tutti i luoghi turistici della Svizzera», ha ricordato Berset. Ma gli appelli sono sufficienti? «La chiusura del Gottardo è impensabile: il tunnel serve al passaggio delle merci e la circolazione delle persone. Il Ticino è parte della Svizzera e una chiusura sarebbe un segnale catastrofico. Anzi, dobbiamo creare unità. Finora i nostri appelli sono stati ascolti. Se la Confederazione dice di stare attenti, di non andare a sovraccaricare le strutture sanitarie ticinesi e grigionesi, spero davvero che saremo ascoltati. Per una volta, quest’anno ci aspettiamo che non ci siano code al Gottardo. Spero che l’appello sia preso sul serio perché è estremamente importante».

Spesa vietata per gli over 65: «Non è conforme al diritto federale, ma in Ticino situazione particolare»

Per quanto concerne il divieto per gli over 65 di andare a fare la spesa, Berset ha detto: «La misura è contraria all’ordinanza federale, ma in Ticino c’è una situazione particolare, io stesso l’ho visto quando ci sono andato. Sappiamo poi che è un invito piuttosto che un vero e proprio divieto».

L'approvvigionamento del materiale medico

«Serve poter coordinare meglio la gestione del materiale medico», ha quindi detto il consigliere federale Berset. Ed è per questa ragione che il Consiglio federale ha deciso che servono maggiori competenze per coordinare l’approvvigionamento di materiale medico. I Cantoni saranno obbligati a notificare le loro scorte. L’obbligo di notifica serve a rilevare la quantità di materiale medico e agenti terapeutici importanti disponibile in stock, afferma l’esecutivo. Possono così essere anticipati e risolti in modo mirato eventuali problemi di approvvigionamento. Il governo ha inoltre disciplinato le modalità con cui la Confederazione sostiene i Cantoni e le organizzazioni di pubblica utilità come la Croce Rossa svizzera nell’acquisto di materiale medico, qualora il fabbisogno non possa essere coperto tramite i classici canali di acquisto. L’attribuzione del materiale acquisito avverrà in maniera centralizzata.

Le mascherine? «Non è dimostrato che migliorino la protezione»

«Al momento riusciamo a rispondere ai bisogni di tutti i cantoni, ma la situazione è un po’ tesa per i farmaci usati in terapia intensiva. Da qui l’esigenza di questa ordinanza», è stato ricordato. Per quanto riguarda le mascherine, queste «possono dare un senso di falsa sicurezza», ha detto Berset. «Non è dimostrato che portare la mascherina migliori la protezione», gli ha fatto eco Daniel Koch. Per quanto concerne la chiusura delle scuole, Berset ha detto che «il Consiglio federale valuterà se riaprirle a partire dal 20 aprile». «Per ora riusciamo a gestire la situazione, tutti hanno avuto accesso alle cure. Questo è ciò che conta ora, ma dobbiamo essere pronti ad avere pazienza. Raggiungere il picco non significherà la fine dell’emergenza», ha aggiunto.

Il pacchetto di fideiussioni

«Gli ultimi giorni hanno dimostrato che i crediti transitori COVID-19 corrispondono a una reale esigenza e che l’espletamento rapido e senza formalità burocratiche da parte di banche e PostFinance funziona bene. Infatti, finora sono stati conclusi 76.034 accordi di credito per un volume complessivo stimato in 14,3 miliardi di franchi», ha spiegato da parte sua il consigliere federale Ueli Maurer. A causa della forte domanda il volume delle fideiussioni garantite dalla Confederazione dell’ordine di 20 miliardi di franchi sarà verosimilmente superato nei prossimi giorni. Per questo motivo, il Consiglio federale sottopone alle Camere federali un aumento del credito d’impegno e quindi del volume massimo delle fideiussioni da 20 miliardi a 40 miliardi di franchi. Di questi, 10 miliardi saranno domandati alla Delegazione delle finanze, che si riunirà il 7 aprile, sotto forma di crediti urgenti.

Per evitare possibili abusi, il Consiglio federale ha incaricato i dipartimenti competenti di attuare rapidamente un piano volto a contrastarli. Nel dettaglio:

- l’ufficio centrale designato dalle organizzazioni che concedono fideiussioni verifica tutti gli accordi di credito circa l’osservanza dei requisiti di base e l’utilizzazione multi-pla di crediti. I crediti che sono stati richiesti indebitamente o più volte saranno rapida-mente revocati;

- inoltre, si procederà a un controllo sistematico dei crediti COVID-19, collegandoli ai dati sull’imposta sul valore aggiunto o ad altri dati, per permettere così di verificare le informazioni sulle cifre d’affari fornite dalle imprese e di monitorare palesi discre-panze;

- infine, il Dipartimento federale delle finanze è stato incaricato di presentare immediatamente al Consiglio federale possibili opzioni per inasprire le disposizioni penali e/o di responsabilità nell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.

Le attività del DFAE

Per quando riguarda il DFAE, le priorità del Dipartimento guidato da Ignazio Cassis sono: fornire assistenza agli svizzeri all’estero (che sono circa 800 mila); garantire la tutela degli interessi a livello diplomatico; fornire contributi nel quadro della cooperazione internazionale. «Restate a casa e seguite le misure che abbiamo presentato. Non è il momento di andare in Ticino», ha ribadito anche Cassis.

Nel dettaglio, finora sono stati rimpatriati 2.100 cittadini elvetici e 1600 cittadini stranieri. «A casa dei viaggiatori poi arriverà la fattura col costo del biglietto», ha spiegato. Sull’app Travel Admin attualmente sono registrati 11.200 viaggi. Dalla metà di marzo sono giunte circa 20.000 domande per telefono o e-mail. «La rete estera della Svizzera e i rapporti diplomatici con gli altri Paesi sono fondamentali in questo momento, anche per sbloccare il materiale medico e le merci». I rimpatri, ha spiegato Cassis, proseguiranno finché sarà possibile: «Ci sarà però una terza fase, dopo coloro che hanno organizzato il proprio ritorno e quelli gestiti dalla Confederazione, arriverà un momento in cui non potremo più rimpatriare: a quel momento saranno consolati ed ambasciate ad occuparsi dei cittadini svizzeri ancora all’estero», ha detto ricordando che il rientro non è obbligatorio per nessuno.

Dal profilo diplomatico, il DFA si muove per risolvere i problemi attraverso contatti bilaterali ad alto livello; si occupa di mantenere gli accordi con gli Stati confinanti per garantire la libera circolazione dei frontalieri e i voli di rimpatrio; e di coordinarsi all’interno di un quadro europeo. A proposito dei frontalieri, Cassis ha spiegato: «Lavoriamo con i Paesi confinanti affinché non precettino il loro personale sanitario. Circa il 50% del personale sanitario a Ginevra e il 20% in Ticino è frontaliere. Fondamentale è dunque il dialogo con Francia e Italia perché queste persone possano continuare a lavorare nelle nostre strutture». Attualmente - ha aggiunto Cassis - una quarantina di cittadini francesi è curata negli ospedali svizzeri e sono in corso contatti anche con le autorità italiane per far arrivare alcuni pazienti dalla Penisola.

Infine, per quanto riguarda la cooperazione internazionale, il DFAE ha stanziato 18 milioni di franchi alle organizzazioni dell’ONU, al Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e ai sistemi sanitari locali, e sta gestendo le richieste di sostegno da parte degli Stati per quanto concerne il settore del materiale medico.

«Ci arrivano richieste dall’estero di respiratori e mascherine, così come di macchinari per produrre disinfettanti. Spesso dobbiamo dire di no perché questo materiale sanitario serve a noi. L’aiuto potrà essere concesso ai Paesi esteri solo se non ci sarà penuria di materiale sanitario in Svizzera», ha spiegato Cassis.

©CdT.ch - Riproduzione riservata