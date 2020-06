I mezzi supplementari saranno assegnati attraverso i programmi già sovvenzionati: attualmente sono in corso circa 60 «programmi ProKilowatt» per un importo totale di 77 milioni di franchi, già autorizzato ma non ancora versato. I provvedimenti sovvenzionati spaziano «dalla sostituzione di pompe di circolazione nelle aziende e presso le economie domestiche alla sostituzione di sistemi di propulsione elettrica, passando per l’ottimizzazione di impianti di aria compressa e di refrigerazione», aggiunge la nota.