Tenuto conto della crisi umanitaria in loco e del rischio di un collasso economico, il Consiglio federale ha deciso oggi di stanziare ulteriori 33 milioni di franchi per l’Afghanistan, portando il proprio contributo per questo paese asiatico a circa 60 milioni. Nei prossimi 16 mesi la Svizzera aiuterà così la popolazione afghana bisognosa, precisa una nota governativa odierna.