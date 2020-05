Come previsto, la Commissione delle finanze del Nazionale (CdF-N) ha approvato gli ulteriori crediti proposti dal Consiglio federale per oltre 15 miliardi per far fronte alla conseguenze della pandemia da coronavirus, in buona parte destinati all’Assicurazione contro la disoccupazione (AD).

Ha approvato all’unanimità i 14,2 miliardi per il fondo ASD, precisa una nota odierna dei servizi parlamentari. Il denaro serve a coprire i costi per il lavoro ridotto. Nella sessione straordinaria di marzo il Parlamento aveva già approvato 6 miliardi a tale scopo.

I nuovi crediti COVID per lo sport hanno suscitato discussioni in commissione. Oltre ai 100 milioni già approvati, il Consiglio federale propone altri 500 milioni: 350 milioni sono destinati a sostenere i campionati professionistici di calcio e di hockey su ghiaccio e 150 milioni sono previsti per sostenere lo sport dilettantistico e di competizione

I club professionistici dovranno ridurre gli stipendi in media del 20%. Con 18 voti favorevoli e 6 contrari, la CdF-N propone un modifica affinché i giocatori meglio pagati debbano sopportare una maggiore riduzione dell’ingaggio rispetto ai compagni meno pagati.

La CdF-N ha approvato un prestito di 200 milioni al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), crediti supplementari di 50,5 milioni per l’aiuto umanitario e 57 milioni per la cooperazione multilaterale allo sviluppo, nonché un contributo al fondo per le catastrofi del FMI di 25 milioni. Le proposte di riduzione o di aumento di tali somme non hanno fatto breccia.

I crediti supplementari saranno trattati durante la sessione estiva del Parlamento. Nella sessione straordinaria dedicata all’emergenza COVID-19, le camere avevano già approvato prestiti per un totale di circa 57 miliardi volti a contrastare le ripercussioni economiche e sociali della pandemia.

©CdT.ch - Riproduzione riservata