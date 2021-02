Quella di Martin Bachmann non è l’unica avventura rossocrociata nella ricerca di un vaccino anti-COVID-19. Anche il biologo Peter Burkhard ha provato a produrre un siero capace di immunizzare dal nuovo coronavirus. Da Riehen (BS) il biologo seguiva il corso dell’epidemia in Cina. Quando venne a sapere della quarantena a Wuhan, si rese conto della gravità della situazione. «Mi sono detto: se i cinesi stanno chiudendo intere città, sono messi male», lo si legge dire sulla «NZZ». Quello stesso giorno, si sedette al computer e progettò tre candidati per un vaccino. Poiché il 23 gennaio è anche il compleanno di suo padre, diede loro il suo nome: Leo 1, Leo2 e Leo 3. Più tardi si aggiunse anche Leo 4. La sua ditta, la Alpha-O Peptides, entrò così nella gara internazionale della corsa al avaccino....