Nuove «bacchettate» del Tribunale amministrativo federale (TAF) al Decreto sicurezza bis dell’ex ministro italiano Matteo Salvini. Già in diverse sentenze pubblicate nelle scorse settimane i giudici sangallesi avevano stabilito che famiglie di richiedenti asilo, oppure singoli individui seriamente malati, possono essere rinviate in Italia dalla Svizzera nell’ambito della procedura di Dublino solo se Roma garantisce per queste persone una presa a carico adeguata. Ebbene, in due recenti decisioni la Corte sangallese ha contestato proprio alcune di queste rassicurazioni fornite dalle autorità italiane.

Garanzie «troppo generiche»

Nella prima sentenza, risalente al 17 gennaio scorso, il TAF ha dato ragione a due richiedenti l’asilo etiopi sieropositive, madre e figlia, che avevano presentato una domanda d’asilo in Svizzera nel novembre di due anni fa. Preso atto che entrambe avevano ottenuto un visto in Italia, valevole dal 20 ottobre al 2 novembre 2018, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) aveva emanato una decisione di non entrata in merito, disponendo il loro rinvio così come previsto dagli accordi di Dublino. La decisione era stata presa anche sulla base di una comunicazione in cui le autorità della vicina Penisola garantivano che «questa famiglia sarebbe stata alloggiata in maniera conforme». Una rassicurazione che la Corte ha ritenuto troppo «generica» e insufficiente alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il ricorso è stato quindi accolto e gli atti rinviati alla SEM per nuova decisione. Nelle sentenza, il TAF evidenzia nuovamente «alcune carenze» nel sistema do accoglienza italiano, in particolare per quanto riguarda la presa a carico delle persone più vulnerabili.

Rassicurazioni «insufficienti»

Molto simile a questo è anche il secondo caso, emerso da una sentenza del 22 gennaio, ovvero quello di un richiedente l’asilo camerunese che aveva lasciato il suo Paese d’origine nel 2016. Arrivato in Italia aveva ottenuto un permesso di soggiorno, alla scadenza del quale era partito in direzione della Svizzera allo scopo di continuare il trattamento medico di cui necessitava. A inizio novembre 2018 aveva depositato una domanda d’asilo al Centro di procedura di Boudry (NE). L’11 febbraio scorso la SEM aveva emesso una decisione di non entrata nel merito che il TAF aveva annullato, rinviandole gli atti per nuova decisione. Due mesi più tardi la SEM aveva nuovamente emesso una decisione analoga, disponendo il rinvio del richiedente l’asilo verso l’Italia. Anche in questo caso la Corte aveva fermato tutto. A detta dei giudici, la SEM si era basata esclusivamente su un documento del Ministero dell’interno italiano il quale confermava che, nonostante il decreto Salvini, il ricorrente avrebbe avuto accesso «alle cure necessarie». L’uomo necessitava di un’operazione chirurgica e anche queste rassicurazioni non sono state ritenute sufficienti dai giudici, che hanno richiesto un’analisi più approfondita del caso. La decisione contestata è stata quindi nuovamente annullata e anche questo incarto rinviato alla SEM per nuova decisione.

I precedenti

Come già reso noto nelle precedenti sentenze, una delle quali aveva riguardato anche un caso «ticinese», il TAF ha posto l’accento sul fatto che persone rinviate in Italia ai sensi degli accordi di Dublino vengono alloggiate in un Centro di accoglienza straordinaria (CAS) o in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), senza avere più diritto ad essere alloggiate – come era invece il caso prima del decreto Salvini – in un Centro SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).

©CdT.ch - Riproduzione riservata