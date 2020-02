L’immagine di un cervo con una croce che splende tra le sue corna ricorda un noto liquore alle erbe e non sentimenti o riferimenti religiosi. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo federale (TAF) riguardo a un contenzioso tra l’azienda Jägermeister e l’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).

La società tedesca Mast-Jägermeister ha chiesto la protezione estesa anche in Svizzera del celebre logo impresso sulle bottiglie del suo digestivo a 56 erbe con il 35% di gradazione alcolica.

In una sentenza pubblicata oggi, i giudici di San Gallo hanno però accolto il ricorso della società tedesca e respinto il ragionamento delle autorità. La visione del logo non riconduce immediatamente un cristiano a riconoscere il riferimento a Sant’Uberto, santo patrono dei cacciatori da cui il marchio Jägermeister è ispirato.

Secondo la leggenda, all’inizio dell’ottavo secolo Uberto era vescovo di Liegi (Belgio) e Maastricht (città nella zona meridionale dei Paesi Bassi) ed era conosciuto per essere un appassionato cacciatore. A tal punto che spesso e volentieri trascurava i suoi doveri. Un giorno, nel corso della sua battuta di caccia, Uberto si imbatté in un cervo bianco con una croce luminosa tra le corna. Una visione celeste che gli cambiò la vita e lo convinse a impegnarsi a fondo per rispettare e proteggere la natura, facendolo diventare il santo patrono dei cacciatori.