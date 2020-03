«Vi scrivo perché ieri sono stata scioccata della foto mandata da mio figlio che si trova al servizio militare», inizia così la segnalazione che ci è arrivata da parte di una mamma il cui figlio sta svolgendo il servizio militare, attualmente nel canton Argovia. Nonostante l’invito di autorità nazionali e internazionali a mantenere una certa distanza fra le persone e a evitare i contatti superflui, i giovani in grigioverde sono «ammucchiati come pecore a dormire per terra, e non esistono disinfettanti e maschere», scrive la lettrice che aggiunge: «E mi domando quando torneranno in Ticino cosa porteranno».