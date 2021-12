«Ho creato un servizio per la promozione delle donne. Ho nominato la prima donna al grado di divisionario, la prima alla testa di un ufficio federale del Dipartimento della difesa (DDPS) e la prima presidente della società di partecipazione RUAG», ha detto Amherd in un’intervista pubblicata oggi da Le Matin Dimanche.

Per quel che riguarda il clima, «le linee direttive ambientali, i piani d’azione per l’energia e per la biodiversità sono delle novità», ha sottolineato. Lo scopo principale dell’esercito resta la sicurezza della popolazione, «ma se si può fare agendo per il clima, bisogna sfruttare tale opportunità».