La decisione della corte si è basata solo su prove circostanziali. Ma i giudici non hanno avuto alcun dubbio sulla colpevolezza dell’uomo, che aveva già diverse condanne precedenti per reati violenti. Il tribunale distrettuale ha seguito in gran parte le mozioni dell’accusa, che aveva chiesto una condanna a 18 anni di prigione.

Il delitto è avvenuto nelle prime ore della sera del 3 marzo 2020, nell’alloggio della coppia, un ex ristorante-albergo di Hombrechtikon. I due, parecchio ubriachi, hanno litigato perché la donna voleva separarsi dall’uomo. Quest’ultimo l’ha tempestata di pugni e calci; in seguito ha chiamato i soccorsi. I sanitari sono stati in grado di riattivare la circolazione della ferita, ma il suo cervello era già irreversibilmente danneggiato. La donna è morta il giorno seguente in ospedale.