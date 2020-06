Dal prossimo primo luglio, i dipendenti dell’Amministrazione federale dovranno effettuare i viaggi di lavoro in treno piuttosto che in aereo se la loro durata non supera le sei ore. Lo indica oggi il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ricordando che le nuove disposizioni sono state volute dal Consiglio federale per ridurre le emissioni di CO2.