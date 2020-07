Grazie a un dispositivo di misurazione ottica in dodici postazioni viene regolarmente registrato il grado di oscurità del cielo notturno. I valori finora registrati consentono al parco di essere certificato come zona di protezione dalla luce dall’organizzazione internazionale Dark Sky, che ricompensa le regioni con cieli e biotopi preservati, spiega all’agenzia Keystone-ATS Nicole Dahinden, geografa 42.enne che da tempo lavora sul tema.

L’apertura un anno fa del «Parco delle Stelle», ha rappresentato un passo avanti per diventare un punto di riferimento nella lotta all’inquinamento luminoso e ha portato ai primi successi. «Un Comune bernese ci ha contattato di propria iniziativa per sapere come poteva adattare l’illuminazione stradale», aggiunge Dahinden.

Dahinden cita l’esempio degli uccelli migratori per mostrare quanto l’oscurità naturale sia importante per la fauna e la flora. Il passo del Gurnigel è un’importante via di migrazione. Oltre al campo magnetico terrestre, gli uccelli usano le stelle per orientarsi.