La sezione svizzera di Amnesty International si batte per un accesso equo ai vaccini, ai test e ai medicinali contro il Covid. In una petizione chiede al Consiglio federale di togliere temporaneamente la protezione dei brevetti.

La petizione, lanciata assieme alla ong Public Eye, fa parte di una risoluzione adottata ieri nel corso dell’assemblea generale che si è svolta in forma virtuale, scrive oggi in una nota Amnesty International Svizzera.

Concretamente, il Consiglio federale dovrebbe togliere temporaneamente la protezione del brevetto per i vaccini, i test e i trattamenti del Covid, per facilitarne la produzione, in particolare nel Sud del mondo. I contratti con i produttori di vaccini dovrebbero inoltre essere resi pubblici.