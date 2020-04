Ginevra respira, gli ultimi dati confermano il rallentamento della Covid-19. Sono 4565 i contagi aggiornati al pomeriggio del 17 aprile. Una curva in crescita moderata, così come il numero di decessi, ora a quota 183, cinque in più rispetto al giorno precedente. Continua invece il calo dei ricoveri in corsia e in terapia intensiva, mentre le dimissioni dall’ospedale diventano 532, in aumento costante. Alla vigilia delle festività pasquali, il cantone superava il Ticino, risultando il primo in Svizzera nel rapporto tra popolazione e contagi. Per il medico cantonale Jacques-André Romand, ora si intravede l’inizio della discesa.

Da giorni si attenua a Ginevra la curva epidemica. Si può confermare oggi il tanto atteso superamento del picco?

«Come a livello federale, si può adesso affermare che il...