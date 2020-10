Il forte aumento dei contagi da coronavirus ha spinto anche le autorità del canton Svitto a intervenire: da venerdì le mascherine saranno obbligatorie in occasione di eventi pubblici e privati con più di 50 persone. Nei negozi la misura si applicherà solo se non potrà essere garantita la distanza di sicurezza.

Lo stesso vale per gli sportelli postali, i cinema e i luoghi di culto, ha annunciato oggi il Dipartimento svittese dell’interno. Le nuove disposizioni saranno pubblicate giovedì sul Foglio ufficiale. I nuovi casi di Covid-19 registrati nel cantone nelle ultime 24 ore sono 34, per un totale di 391. Dodici persone sono attualmente ricoverate in ospedale.