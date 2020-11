coronavirus

Aggiornate le linee guida concernenti i criteri per il ricovero e permanenza dei malati in casi di scarsità di risorse, che introducono un nuovo concetto per definire, da 1 a 9, lo stato di salute generale del paziente - A pesare non saranno età, demenza o handicap: la precedenza sarà data a chi potrà trarre maggior beneficio dai trattamenti