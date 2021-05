Oggi, 27 maggio, C&A Svizzera si unirà a molti marchi svizzeri per sostenere la prima Giornata Nazionale del Clima a Berna. Trasmesso gratuitamente in tutta la Svizzera, l’evento sarà in diretta su www.klimatag.ch e riunirà circa 40 esperti per discutere di idee e innovazioni ambiziose per combattere la crisi climatica. Il programma completo si trova sul sito web e comprenderà temi quali la moda, la nutrizione, le case e la mobilità.

Jean-Luc Battaglia, direttore per la Svizzera e l’Italia di C&A, è fra i protagonisti della tavola rotonda intitolata «Mission Shopping» in onda alle 08.20. Il tema? Idee innovative per garantire che i consumatori adottino un modo più sostenibile di fare shopping e diventino più consapevoli delle loro scelte in termini di moda.

«In C&A, il nostro impegno verso la moda sostenibile e la trasparenza in tutta la catena di fornitura è iniziato molto tempo fa» ha commentato Battaglia. «Quello che sperimentiamo è che se l’organizzazione si impegna a muoversi verso la circolarità e una catena di fornitura sostenibile, questo è possibile anche su una grande scala internazionale».

C&A ha una lunga storia di impegno verso la sostenibilità. Nel 2012, l’azienda ha pubblicato il suo primo rapporto sulla sostenibilità e si è impegnata a utilizzare cotone sostenibile e biologico nella sua gamma. Da allora ha fatto passi significativi in questo settore a tutti i livelli: dall’approvvigionamento dei materiali e dalla produzione alla visibilità della catena di fornitura.

Uno dei primi 3 marchi ad essere riconosciuto con il Transparency Award, C&A crede nella possibilità di un consumo responsabile e vuole aiutare i suoi clienti a fare facilmente la scelta giusta. «Abbiamo lanciato la campagna #wearthechange per aumentare la consapevolezza sugli aspetti più importanti della sostenibilità ed è ormai diventato il nostro motto di marca» ha continuato Battaglia. «Abbiamo anche recentemente lanciato il programma «We Take It Back» che incentiva i clienti a riportari i capi usati e ricevere uno sconto sul loro prossimo acquisto. Noi poi li ricicliamo nel modo corretto».

La vetrina e il display digitale di C&A celebreranno KlimaTag per tutta la settimana con l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori sul ruolo attivo che possono svolgere contro il cambiamento climatico scegliendo una moda più sostenibile.

©CdT.ch - Riproduzione riservata