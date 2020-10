Per chi entra in Svizzera in provenienza dai seguenti Stati e regioni vige l’obbligo di quarantena. Un risultato negativo del test non esenta dall’obbligo di quarantena. Lo indica l’UFSP, aggironando la lista delle zone considerate a rischio. Dal 12 ottobre 2020 non figurano più nell’elenco: Bolivia, Namibia, Repubblica Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago.