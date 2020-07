Dopo SR Technics, anche Gategroup: pure la società attiva nel ramo della ristorazione a bordo degli aerei è in procinto di cancellare impieghi. Sono in forse fino a 350 posti a Zurigo e Ginevra.

Il settore del trasporto aereo è stato gravemente colpito dalla pandemia di coronavirus, ha ricordato la portavoce Nancy Jewell, interpellata dall’agenzia Awp in merito ad articoli di stampa. «Di conseguenza, siamo costretti a rispondere alla situazione per garantire la sostenibilità a lungo termine delle nostre attività», ha aggiunto.

Gategroup ha avviato il processo di informazione e consultazione presso le due sedi di Zurigo e Ginevra. Secondo Jewell, l’azienda farà tutto il possibile per mantenere il maggior numero di impieghi. In caso di licenziamento, l’azienda intende offrire un piano sociale. Complessivamente circa il 30-35% dei posti di lavoro nelle due sedi sarà interessato dalla ristrutturazione, per un totale fino a 350.

In mattinata si era già diffusa la notizia che un’altra società un tempo «sorella» di Gategroup, SR Technics, si appresterebbe a cancellare 500 impieghi. Nel fine settimana è invece emerso che sono in corso negoziati per un piano sociale concernente Swissport, colosso mondiale nell’assistenza aeroportuale e un tempo altro rampollo dell’estesa famiglia Swissair.

Come per molte altre realtà del settore aereo elvetico le radici di Gategroup sono da ricercare proprio in Swissair: è stata infatti la compagnia elvetica a scorporare nel 1992 le attività di catering nella filiale Gate Gourmet. Dopo il fallimento dell’aviolinea l’impresa è passata attraverso vari investitori, fra cui HNA: il colosso cinese del turismo e dell’aviazione ha però poi venduto tutto. Dal settembre 2019 Gategroup è controllata per il 50% dal fondo asiatico RRJ Capital e dal fondo sovrano di Singapore Temasek. A livello mondiale impiega 43’000 persone.

