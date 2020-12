Il divieto di scivolare lungo i pendii per sciatori, snowboarder e gli amanti della slitta nei comprensori sciistici dovrebbe far diminuire il numero di infortunati e contribuire allo sgravio dell’infrastruttura ospedaliera.

Negli ultimi giorni si sono susseguiti gli annunci di chiusura delle piste da sci da parte di diverse autorità cantonali. Negli ultimi giorni, oltre ai cantoni della Svizzera centrale, si sono aggiunti Zurigo, San Gallo e Appenzello Interno. Le condizioni poste dal Consiglio federale per permettere la pratica degli sport invernali, in particolare la situazione epidemiologica e le capacità degli ospedali, non sono soddisfatte, hanno indicato praticamente all’unisono i Consigli di Stato.

In tutti questi Cantoni, sciovie e seggiovie saranno chiuse da domani, talora per una settimana, talora a tempo indeterminato. In alcuni casi, come ad esempio in Obvaldo e Appenzello Interno, rimarranno invece aperte le funivie, di cui potranno però servirsi solo gli escursionisti.