Riunitasi per discutere del caso, la CIP-S ha constatato che l’esercizio di mandato in Parlamento non è paragonabile alle attività che già sottostanno all’obbligo del certificato COVID. La commissione sottolinea inoltre che neppure sul posto di lavoro vige un obbligo generale di disporre di un certificato. Pertanto, «se si intende imporre vincoli per l’accesso al Palazzo del Parlamento, la loro proporzionalità dev’essere attentamente esaminata», afferma la CIP-S in una nota. La Commissione delle istituzioni politiche degli Stati dice di volersi assumere questo compito. Per la CIP-S, «poiché per ottenere un certificato COVID è necessario solo un test, richiedere tale certificato per accedere al Palazzo del Parlamento è considerato proporzionato».