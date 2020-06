«È ipotizzabile - continua - che la maggior parte dei lavoratori frontalieri non sono assicurati in Svizzera per ragioni di costo e questo, a parità di salario, permette loro di avere un reddito disponibile molto più alto dei lavoratori svizzeri in quanto, ad esempio in Italia, l'assicurazione malattia è di fatto gratuita» Ma la vita in Italia costa di meno, sottolinea il democentrista. Paragonando due operai, uno svizzero e l'altro frontaliere con residenza in Italia, entrambe con un salario lordo di CHF 5'000.-, per il secondo le spese sono insomma inferiori.