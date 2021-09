Per la prima volta nella Svizzera romanda, una banca del latte materno aprirà i battenti a inizio 2022 al Centro ospedaliero universitario vodese (CHUV) di Losanna. Servirà ad aiutare i neonati vulnerabili, le cui madri riscontrano difficoltà nell’allattamento.

Per questi bebè a rischio - che siano prematuri, sottopeso o malati - il latte materno è considerato un trattamento che porta protezione supplementare, ha indicato oggi il CHUV in un comunicato. Il latte materno è infatti molto più efficace di quello artificiale nella prevenzione di diverse complicazioni, come l’enterocolite necrotizzante, una patologia potenzialmente mortale.