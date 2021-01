No a un divieto di versare bonus per i manager di quelle imprese che hanno beneficiato di un sostegno statale durante la pandemia. È l’opinione del Consiglio federale che raccomanda di respingere una mozione di Tamara Funiciello (PS/BE), firmata da altri suoi 25 colleghi di partito.

Per la consigliera nazionale bernese, in un momento di crisi profonda come quella attuale è semplicemente irresponsabile e indecente che la direzione di un’impresa sostenuta tramite contributi federali si versi dei bonus. Eppure, la realtà dimostra che questo avviene.