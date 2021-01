Chi da giovedì viaggerà dall’Irlanda alla Svizzera dovrà rispettare una quarantena di dieci giorni. La Confederazione ha aggiornato le disposizioni in questo senso, motivando la scelta con la presenza della mutazione del coronavirus.

La stessa decisione era già stata presa per i viaggiatori in provenienza da Gran Bretagna e Sudafrica. Sulla lista sono infatti presenti Stati o regioni in cui si diffondono rapidamente le nuove varianti del virus, molto più contagiose.