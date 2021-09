Si chiama Secondhand Day. Una giornata dedicata all’usato, già. A livello nazionale. Nessuno, sabato, dovrebbe acquistare articoli nuovi. L’obiettivo? Sensibilizzare il Paese su temi quali il riuso e l’economia circolare. E, di riflesso, risparmiare in termini di emissioni. Lo scorso anno, per dire, vennero risparmiate 1.476 tonnellate di CO2. Un valore che corrisponde a quello delle emissioni giornaliere di una città come Zugo. Per capirne di più ci siamo rivolti a Francesco Vass, CEO di Ricardo.ch, il pioniere svizzero dell’e-commerce.

Ricardo.ch è un precursore dell’economia circolare e del riuso. Da anni, infatti, offre la possibilità di comprare e vendere oggetti di seconda mano. Che effetto fa, oggi, vedere che questi concetti sono sulla bocca di tutti?«Fa sicuramente piacere. E, devo...