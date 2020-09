L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha aggiornato l’elenco dei paesi e delle regioni a maggior rischio di coronavirus. Ora vi figurano anche Gran Bretagna, Portogallo, Belgio e la Liguria. In totale 59 zone sono ora soggette all’obbligo di quarantena.

La nuova lista entrerà in vigore lunedì 28 settembre. Chi entra in Svizzera da uno dei Paesi dovrà passare dieci giorni in quarantena. Attualmente ci sono 10.148 persone in questa situazione. Nella precedente modifica, datata 11 settembre, l’UFSP aveva classificato 55 paesi come aree a rischio.

Oltre a Portogallo, Belgio e Gran Bretagna, ora sono stati aggiunti alla lista anche Danimarca, Irlanda, Islanda, Slovenia, Ungheria e Marocco. In Medio Oriente, l’Oman è di nuovo considerato un paese a rischio. L’elenco aggiornato comprende ora anche i territori della Liguria, della Bretagna e i land Alta e Bassa Austria.

In Europa l’UFSP ha cancellato il Kosovo e San Marino. Stralciati dall’elenco anche Aruba, le Isole Vergini britanniche, Gibilterra, Sint Maarten, le Isole Turks e Caicos. Per quanto riguarda gli USA è stata cancellata la precisazione «compresi Porto Rico, Isole Vergini Americane e Guam».

Dall’inizio di luglio è in vigore l’obbligo di a quarantena per le persone che entrano in Svizzera da una zona a rischio di infezione. Chi proviene dalle regioni incluse nell’elenco deve presentarsi alle autorità cantonali entro due giorni, che effettuano poi controlli a campione per verificare il rispetto della misura.

La Confederazione ha stabilito i criteri per le zone a rischio in un’ordinanza: sono quelle dove il numero di nuove infezioni per 100.000 abitanti ha superato quota 60 negli ultimi 14 giorni.

Ecco l’elenco

Francia:

Regione Alta Francia

Regione Bretagna

Regione Centro-Valle della Loira

Regione Corsica

Regione Isola di Francia

Regione Normandia

Regione Nuova Aquitania

Regione Occitania

Regione Paesi della Loira

Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Regione d’oltremare Guadalupa

Regione d’oltremare Guyana

Regione d’oltremare La Riunione

Regione d’oltremare Martinica

Regione d’oltremare Mayotte

Regione d’oltremare Polinesia Francese

Regione d’oltremare Saint-Barthélemy

Regione d’oltremare Saint-Martin

Italia:

Regione Liguria

Austria:

Land Alta Austria

Land Bassa Austria

Land Vienna

Stati e regioni

Albania

Andorra

Argentina

Armenia

Bahamas

Bahrein

Belgio

Belize

Bolivia

Bosnia e Erzegovina

Brasile

Capo Verde

Cechia

Cile

Colombia

Costa Rica

Croazia

Danimarca

Ecuador

Emirati Arabi Uniti

Giamaica

Gran Bretagna

Guyana

Honduras

India

Iraq

Irlanda

Islanda

Israele

Kuwait

Libano

Libia

Lussemburgo

Macedonia del Nord

Maldive

Malta

Marocco

Moldova

Monaco

Montenegro

Namibia

Nepal

Oman

Paesi Bassi

Panama

Paraguay

Perù

Portogallo

Qatar

Repubblica Dominicana

Romania

Slovenia

Spagna

Stati Uniti

Suriname

Territorio palestinese occupato

Trinidad e Tobago

Ucraina

Ungheria

