La situazione attuale obbliga la RTR a risparmiare circa 1,5 milioni di franchi entro il 2024. L’ha comunicato oggi a Coira la più piccola unità aziendale della SSR. Come rivelato su richiesta di Keystone-SDA, il budget totale sarà ridotto da 25 milioni a 23,5 milioni di franchi.

Per poter attuare le misure di riduzione dei costi, ma anche per soddisfare le esigenze del pubblico, RTR deve e vuole «trasformarsi e concentrare ulteriormente le sue attività». L’offerta dei servizi mediatici deve inoltre considerare i cambiamenti in atto nel consumo multimediale.