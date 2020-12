Anche la Svizzera ha un problema con il terrorismo. È quanto ha indicato, in un’intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung, Jean-Paul Rouiller, esperto elvetico di terrorismo presso il Geneva Centre for Security Policy (GCSP). E la questione è emersa già prima dei recenti attacchi a Morges (VD) e Lugano.

Pur ammettendo che i due fatti avvenuti di recente in Svizzera hanno suscitato poche reazioni salvo nelle regioni in cui si sono prodotti, secondo Rouiller sarebbe sbagliato e pericoloso concludere che la Svizzera sia poco interessante per gruppi quali l’Isis o Al Qaida o che sul nostro territorio non esista il rischio di un attacco terroristico.