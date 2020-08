Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si è detto oggi preoccupato per «la situazione tesa» in Bielorussia. La Svizzera chiede alle autorità di dar prova di moderazione e di liberare i manifestanti pacifici.

Berna esige che i diritti dell’uomo vengano rispettati, in particolare quelli di manifestare e di elezioni libere ed eque, hanno indicato all’agenzia Keystone-ATS i servizi del consigliere federale Ignazio Cassis.

La Confederazione si rammarica del fatto che la missione speciale dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) non abbia potuto osservare lo svolgimento delle elezioni.