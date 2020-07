Il canton Lucerna introduce da venerdì il limite massimo di 100 avventori per ristoranti, discoteche e bar per frenare la diffusione del coronavirus. Sono previste restrizioni anche per gli eventi.

In occasione di manifestazioni pubbliche e private con più di 100 persone, se non è possibile rispettare le misure di protezione, deve essere operata una suddivisione in zone per rispettare il limite massimo e devono essere raccolti i dati personali dei presenti, ha annunciato il Dipartimento cantonale della sanità. Per i ristoranti e altri locali il limite è stato ridotto da 300 a 100 persone se i clienti non sono seduti al tavolo.