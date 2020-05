Durante il periodo di consultazione con i collaboratori, quest’ultimi potranno esprimere suggerimenti per ridurre i tagli od attenuarne gli effetti, si legge in una nota odierna della società con sede a Basilea.

All’origine di questa misura vi è il rallentamento economico dovuto alla pandemia di coronavirus: molti trattamenti dentali non urgenti sono stati infatti rinviati nella maggior parte dei mercati importanti per Straumann.

Il 30 aprile scorso, la società aveva già annunciato provvedimenti per tagliare i costi, come riduzioni dell’orario di lavoro e la sospensione di certi investimenti, come anche altre misure per preservare la liquidità.