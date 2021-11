Il 28 novembre vi saranno votazioni cantonali anche in tre cantoni romandi. Di seguito i temi più rilevanti.

GINEVRA: i votanti si esprimeranno sull’iniziativa cantonale «Per l’abolizione dei vitalizi per i consiglieri di Stato», presentata dal partito dei Verdi liberali (PVL), e sul relativo controprogetto adottato dal Gran Consiglio.

L’iniziativa è stata presentata nel 2019 sulla scia della vicenda Maudet. Nel giugno di quell’anno, nel bel mezzo di una bufera per sospetta corruzione, il contestato consigliere di Stato radicale aveva infatti superato la soglia degli otto anni di governo, ottenendo quindi per diritto una rendita a vita di 89’161 franchi all’anno (cioè 7’430 franchi al mese) in caso di dimissioni o di mancata rielezione.

Con la sua iniziativa, il PVL ginevrino chiede i membri del governo come pure il cancelliere ricevano il 70% del loro ultimo stipendio per un massimo di 24 mesi. Questo allineerebbe i loro benefici a quelli dell’assicurazione di disoccupazione. Il Gran Consiglio, ha elaborato un controprogetto sulla base di un disegno di legge del governo: esso mira a uniformare il sistema di pensionamento al diritto federale. In sostanza prevede un’indennità pari al 50% dell’ultimo stipendio dei consiglieri di Stato per tre o cinque anni a seconda della durata del mandato.

Anche un altro oggetto in votazione a Ginevra può essere considerato un’eredità della vicenda Maudet: si tratta di un progetto di legge costituzionale elaborato dal governo che consente la rimozione di un membro del Consiglio di Stato. Finora a Ginevra non vi era nessun meccanismo di questo tipo. Il testo è stato approvato quasi all’unanimità dal Gran Consiglio.

NEUCHÂTEL: i neocastellani voteranno in merito a un credito di 186 milioni di franchi, di cui 73 milioni a carico del cantone, per la realizzazione della tangenziale est di La Chaux-de-Fonds. La strada principale H18, che collega da Basilea a La Chaux-de-Fonds e sulla quale transitano oltre 22 mila veicoli al giorno, attraversa il centro storico della città neocastellana.

Secondo i fautori del progetto di tangenziale, esso consente di valorizzare il centro città, rafforzandone l’attrattiva residenziale ed economica, migliorandone la qualità della vita, riducendo l’inquinamento e promuovendo. Il progetto è stato accolto a larga maggioranza dal Gran Consiglio. Tra gli oppositori parte dei Verdi, secondo i quali si tratta di una spesa colossale che non servirà di fatto a ridurre il traffico.

VALLESE: i votanti si esprimeranno sull’iniziativa popolare cantonale «Per un canton Vallese senza grandi predatori», che mira a facilitare l’abbattimento di orsi, linci, sciacalli e lupi. L’esito dello scrutinio non dovrebbe riservare sorprese, in un cantone dove la legge federale sulla caccia - respinta dal 51% del popolo svizzero e che prevedeva appunto l’agevolazione dell’abbattimento dei lupi - è stata accolta dal 68% dei votanti.

In realtà l’iniziativa rischia di non portare grossi cambiamenti in materia: il governo ha sottolineato che la maggior parte delle sue richieste sono già ampiamente applicate e per il resto il cantone dispone di un margine di manovra minimo rispetto al diritto federale.

