Lotta alla pandemia

L’UFSP si sta muovendo per il rilascio del documento che sarà riconosciuto a livello internazionale e considera «inaccettabile» il caso della Fondazione mievaccinazioni - Semplificate anche le procedure dei test per le aziende - Il monito per le festività pasquali: «Dobbiamo stare attenti come a Natale, registratevi in anticipo e fate il tampone»