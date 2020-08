Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sta seguendo «con grande urgenza» il caso di un cittadino svizzero arrestato nella capitale bielorussa Minsk in relazione alle proteste contro i brogli alle presidenziali di domenica.

L’ambasciata elvetica a Minsk non ha ancora potuto visitare l’uomo, afferma il DFAE in una presa di posizione trasmessa oggi. In un servizio mandato in onda ieri sera, la televisione svizzero tedesca SRF ha riferito di un giovane confederato arrestato nella notte fra domenica e lunedì a Minsk dalle forze speciali bielorusse.

Secondo la SRF, che ha parlato con un testimone che si trovava assieme allo svizzero in una prigione di Minsk, le condizioni di detenzione degli stranieri arrestati in Bielorussia son precarie, con fino a 15 persone rinchiuse in una cella prevista per quattro detenuti, lasciate senza acqua e cibo. La SRF ha anche pubblicato la foto di cinque persone, fra cui lo svizzero, all’interno di una cella.

Secondo la trasmissione Forum della radiotelevisione romanda RTS, il giovane arrestato a Minsk è un 21.enne, praticante della lotta Svizzera, che da un anno si è trasferito in Bielorussia per specializzarsi nella lotta libera. «Abbiamo ricevuto un video da un giornalista russo, che è riuscito a filmare l’interno del carcere e lo abbiamo riconosciuto», ha detto il padre del giovane, intervistato sulla RTS. La famiglia auspica che il figlio sia estradato il più presto possibile.

Il DFAE - viene precisato nella presa di posizione - è in contatto con le autorità bielorusse e con i parenti dell’uomo arrestato e si è attivato «attraverso vari canali». La segretaria di Stato Krystyna Marty Lang ha discusso ieri del caso con il viceministro degli esteri bielorusso Oleg Kravchenko. Il Dipartimento federale non si pronuncia invece sulle circostanze dell’arresto e sulle condizioni di detenzione del cittadino svizzero.

Ieri, per la terza serata consecutiva, in Bielorussia ci sono stati di nuovo molti arresti. Sul web è stato riferito che le forze di sicurezza hanno nuovamente attaccato brutalmente i manifestanti pacifici. Sul canale di messaggistica Telegram sono stati pubblicati video che mostrano persone in uniforme che picchiano e prendono a calci dei civili.

Non è chiaro quante persone siano state poste in stato di arresto. Il ministero dell’interno bielorusso ha reso noto oggi che la polizia ha arrestato nella notte oltre 1’000 persone nelle manifestazioni che hanno interessato 25 centri abitati.

