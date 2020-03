(Aggiornato alle 14.39) Il canton Ginevra ha proclamato oggi lo stato di necessità per far fronte alla diffusione del nuovo coronavirus. I negozi e gli stabilimenti pubblici che non forniscono servizi essenziali saranno chiusi dalle 18.00 di questa sera.

«Stamattina il Consiglio di Stato ha adottato forti misure restrittive», ha dichiarato ai media il presidente dell’esecutivo Antonio Hodgers. «Ginevra - ha aggiunto - sarà in semi-confinamento». Le misure sono prese su consiglio delle autorità sanitarie e, per quanto possibile, rispettando la coordinazione nazionale.

I ristoranti e i bar dovranno invece chiudere. La misura resterà in vigore fino al 29 marzo. Potranno però offrire un servizio da asporto o a domicilio, nel rispetto delle distanze sociali. Gli hotel rimarranno aperti, così come gli alloggi di emergenza. Chiusi invece cinema, teatri, centri sportivi e tutti gli altri luoghi di svago. La prostituzione è vietata.

Il Consiglio di Stato vallesano ha dichiarato lo stato di necessità, questo per far fronte all’evoluzione della pandemia di Covid-19. Su tutto il territorio cantonale, si legge oggi, lunedì, in un comunicato, sono ora in vigore misure di contenimento supplementari, che vanno ad aggiungersi a quelle già decretate venerdì scorso. In particolare, a partire da questa sera alle 18.30 rimarranno chiusi: ristoranti, commerci, negozi e mercati eccetto quelli che vendono prodotto alimentari e beni di prima necessità.