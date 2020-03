A Losanna, dopo secoli, è tornata a suonare la «Clémence», la storica campana della cattedrale di Notre Dame, usata in tempi lontani per l’annuncio di una grande crisi e un appello alla solidarietà. Nel canton Vaud, nel fine settimana, è stata infatti superata la soglia dei tremila contagi, un quinto dei casi nazionali, a fronte di quasi settanta decessi. Rispetto alla popolazione residente, è la regione più colpita dopo il Ticino e la prima in Svizzera romanda, seguita da Ginevra.

«La progressione è regolare ma non esponenziale», rassicura il medico cantonale Karim Boubaker. «Il dato era atteso, non è una sorpresa, segue la curva della propagazione che ci aspettavamo». Con una popolazione di circa ottocentomila unità, un decimo della Svizzera, il canton Vaud rimane esposto alla propagazione...