Alla stazione dello scalo zurighese in tarda serata si sono registrate infiltrazioni: i binari sono stati coperti da diversi centimetri d’acqua, ha riferito stamani a Keystone-ATS il portavoce delle FFS Oli Dischoe, precisando che l’infiltrazione è stata bloccata nella notte. La valutazione e la riparazione dei danni sono in corso. Secondo le FFS la perturbazione dovrebbe durare fino a mezzogiorno.

Il maltempo ha anche causato interruzioni del traffico nel Giura bernese. Da ieri sera non circolano più treni tra Sonceboz-Sombeval e Moutier, né tra Courtelary e Reuchenette-Péry sulla linea Bienne (BE) - La Chaux-de-Fonds (NE). Secondo il servizio di informazione sul traffico ferroviario, la circolazione dei treni su queste tratte dovrebbe riprendere entro oggi a mezzogiorno. A causa di una frana, anche la linea Moutier - Soletta è interrotta tra Moutier e Crémines (BE) per un tempo indeterminato.

La polizia cantonale bernese ha indicato su Twitter di aver ricevuto circa 700 segnalazioni tra le 18.00 e le 21.30, principalmente per infiltrazioni d’acqua. Torrenti hanno parzialmente rotto gli argini e strade hanno dovuto essere chiuse. In molti luoghi, i servizi militari locali erano costantemente impegnati. Con 450 segnalazioni, il Giura bernese è stato particolarmente colpito, ha twittato la polizia giovedì mattina. In Argovia, 49 vigili del fuoco erano in azione in più di 70 siti di danno.