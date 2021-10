Nuova manifestazione non autorizzata questa sera a Berna degli oppositori alle misure anti-COVID. La polizia ha accerchiato circa 200 persone riunite sulla piazza della stazione e ha effettuato controlli.

Numerosi curiosi hanno seguito la scena. La polizia ha ripetutamente invitato gli astanti a lasciare la zona tramite altoparlanti. Per un breve periodo, è stato usato del gas irritante. I manifestanti hanno cercato di disturbare i controlli, ha scritto la polizia cittadina su Twitter.

Dall’inizio di settembre, ci sono state a Berna dodici fra manifestazioni e azioni, in particolare per protestare contro l’estensione del certificato COVID e chiedere un ritorno alla normalità. Con una sola eccezione, tutte le manifestazioni non erano autorizzate. E La polizia ha usato a più riprese proiettili di gomma, gas irritanti e idranti.