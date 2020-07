Nel centro cittadino di Basilea la protesta è durata solamente un quarto d’ora, con i manifestanti - quasi tutti vestiti di nero - che hanno indossato cartelli con nomi di persone che hanno perso la vita a causa del razzismo. Alle 14.00 in punto si sono sdraiati a terra per 8 minuti e 46 secondi, per ricordare la morte negli Stati Uniti di George Floyd, avvenuta in maggio.

Anche a Zurigo, in totale silenzio, le persone si sono sdraiate per terra in memoria di George Floyd, ha constatato una corrispondente di Keystone-ATS presente sul posto. In seguito, si sono inginocchiate alzando il pugno in aria. La manifestazione si è svolta in maniera pacifica e la polizia, presente con diversi mezzi, non è dovuta intervenire. Una trentina di persone si è riunita anche a Losanna e una cinquantina a Lucerna.