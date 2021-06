In media un uomo ha percepito 87’100 franchi lo scorso anno, una donna 73’500, pari a un divario di 12’600 franchi, 400 franchi in più che nel 2019. Diversa la situazione per i lavori a tempo parziale: gli uomini hanno guadagnato in media 48’800 franchi e le donne 40’000; in questo caso il gap ammonta a 8’800 franchi ed è nettamente diminuito rispetto a quello dell’anno prima (9’600).