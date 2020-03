In tutta la Svizzera, la polizia ha rilevato che la gente non rispetta la disposizione riguardo al distanziamento sociale. «Erano seduti insieme nei parchi, passeggiavano in grandi gruppi lungo il lago, e si mantenevano a malapena a distanza».

In definitiva è una questione di buon senso, ha affermato Blättler. In questa situazione non si è solo responsabili delle proprie azioni, ma anche delle conseguenze che queste azioni hanno per gli altri. «Abbiamo bisogno dell’intera popolazione per contenere la diffusione del virus».