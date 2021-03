Il Gruppo Andermatt Swiss Alps (ASA), di proprietà dell’investitore egiziano Samih Sawiris, ha venduto più appartamenti di vacanza che mai nel 2020 e anche l’hotel di lusso «The Chedi» ha raggiunto un tasso di occupazione record. Il fatturato del gruppo è sceso dell’8% a 154 milioni di franchi, ma per la prima volta è stato registrato un utile operativo.

Quest’ultimo (EBITDA di 5,4 milioni) è stato reso possibile da un’attività immobiliare ben performante, si legge in una nota odierna. I ricavi della stazione sciistica di Andermatt-Sedrun sono invece diminuiti in particolare a causa della fine anticipata della stagione nel marzo 2020 e della chiusura nel periodo natalizio.

Anche se l’hotel «The Chedi» è stato aperto solo per poco meno di 11 mesi, ha accolto ben 55’000 ospiti, il 17% in più rispetto all’anno precedente, tanto che il tasso di occupazione per l’intero anno è salito al 69% dal precedente 54%. Al contrario, l’hotel «Radisson Blu Reussen», più orientato verso eventi e gruppi, ha registrato un tasso di occupazione molto più basso, del 37%.