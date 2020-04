Presentado Lévy alla stampa, il consigliere federale Alain Berset ha osservato che il suo lavoro sarà molto importante anche in considerazione dell’attuale crisi legata alla pandemia di coronavirus. «Lavoriamo in modo molto stretto e con un’organizzazione molto stabile che ci permette di far fronte agli imprevisti, come la situazione attuale», ha spiegato Berset in merito all’opportunità di nominare nuovi attori ai vertici dell’UFSP inun momento così delicato.

Dopo gli studi in scienze politiche all’Università di Losanna, ha lavorato fra l’altro per la Città di Berna, come specialista per le questioni relative alla droga, e anche per l’UFSP, dove per cinque anni è stata a capo della sezione Alcol e tabacco. È inoltre titolare di un Executive MBA in gestione delle organizzazioni non-profit conseguito all’Università di Friburgo.