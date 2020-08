Un 48.enne è annegato la notte scorsa nel fiume Glatt in territorio di Opfikon (ZH) durante una nuotata notturna. L’uomo ha voluto aiutare un amico, che si è trovato improvvisamente in difficoltà, ed è rimasto intrappolato in un punto in cui il corso d’acqua presenta un dislivello e si forma una piccola cascata.