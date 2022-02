Nel 2021 la Guardia aerea svizzera di soccorso Rega ha condotto un numero record di interventi: 18’017 missioni, pari a una media di 50 ogni 24 ore e al 10,7% in più rispetto all’anno precedente.

Gli equipaggi hanno trasportato circa 34 pazienti al giorno, per un totale di 12’284 (+10,3%), indica una nota diffusa oggi in cui si spiega che il numero dei pazienti e quello degli interventi non sono identici, perché durante le missioni possono ad esempio esserci a bordo più pazienti o vengono svolti voli di ricerca senza trasportare pazienti; inoltre la centrale operativa della Rega organizza anche gli interventi dei soccorritori alpini del Club alpino svizzero o il trasporto di animali a favore dell’agricoltura di montagna.