Art Basel, la più importante fiera d’arte al mondo, ha deciso di annullare l’edizione 2020 a causa della pandemia di coronavirus. In un primo tempo l’evento, previsto inizialmente per giugno, era stato spostato a settembre.

Fattori decisivi per l’annullamento sono stati i rischi per la salute e la sicurezza di tutti gli interessati, i rischi finanziari per gli espositori e i partner, i continui ostacoli ai viaggi internazionali e il fatto che il contesto normativo delle grandi manifestazioni in Svizzera non è ancora regolamentato.