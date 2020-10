Il numero di annunci di lavoro è tornato a crescere nell’ultimo trimestre in Svizzera, registrando una progressione del 10%, rispetto al drammatico crollo dei tre mesi precedenti (-27%). Tuttavia, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il calo è del 15%.

A livello regionale, in Ticino e in Romandia si registra un -14% rispetto al terzo trimestre del 2019, mentre nella Svizzera tedesca la diminuzione si attesta al 15%. È quanto emerge dal «Job Market Monitor», pubblicato oggi dal numero uno nell’intermediazione di lavoro interinale Adecco in collaborazione con l’Università di Zurigo.