Due incidenti con altrettanti feriti ieri pomeriggio su due strade di montagna nei Grigioni. Nel primo, avvenuto sopra l’abitato di Vals, è rimasta leggermente ferita un’89.enne che è stata investita da un veicolo di un’impresa di costruzioni mentre passeggiava con il cane. Nel secondo, capitato in territorio di Laax, ha avuto la peggio una ciclista 29.enne che è caduta mentre scendeva a valle dal monte Crap Sogn Gion con il rampichino elettrico ed ha riportato gravi lesioni al volto, indicano due note della Polizia cantonale grigionese. La sfortunata appassionata di mountain bike è stata trasportata in elicottero all’ospedale cantonale di Coira, mentre l’anziana signora è stata condotta all’ospedale di Ilanz. Per appurare le cause esatte dei due incidenti è stata aperta un’inchiesta.