Un tragico incidente si è verificato lunedì a Poschiavo verso le 17.00 quando due coniugi erano usciti di casa per andare in macchina allo scopo di recarsi a fare delle spese. Il marito 80.enne, che era uscito a bordo della vettura dal garage, si trovava sul piazzale innevato davanti a casa. Per cause ancora da accertare la moglie 76.enne è finita sotto l’auto, rimanendo incastrata. Sul posto per i soccorsi sono stati inviati dieci militi del Soccorso stradale dei pompieri di Poschiavo, un medico d’urgenza, un’ambulanza dell’Ospedale di Poschiavo e l’equipaggio di un elicottero della Rega. La donna è spirata sul posto a seguito dei gravissimi traumi riportati. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale dei Grigioni hanno avviato un’inchiesta per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.